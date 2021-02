Calcio serie D, oggi pomeriggio Caronnese-Borgosesia. Diretta Facebook

CARONNO PERTUSELLA – Oggi turno infrasettimanale di serie D, la Caronnese ospiterà il Borgosesia allo stadio di corso della Vittoria. Ecco la lista dei 20 convocati di mister Roberto Gatti dei rossoblù di casa (foto). Portieri Matteo Angelina e Christian Marietta; difensori Andrea Azzini, Andrea Galletti, Andrea Battistello, Niccolò Gualtieri, Christian Travaglini, Christian Costa, Andrea Arcidiacono, Mohamed Salah Mzoughi, Mattia Raccuglia; centrocampisti Tommaso Putzolu, Christian Torin, Ludovico Gargiulo, Michele Calì, Alessandro Vernocchi; attaccanti Federico Corno, Giorgio Siani, Stefano Banfi, Flavio Becerri. Non ci sarà, per le tempistiche legate al tesseramento, il nuovo arrivato Modica, ultimo arrivato alla Caronnese, ex Sassuolo.

Arbitro designato per la sfida, valevole per la diciottesima giornata di campionato, è Simone Moretti di Valdarno; assistenti Luca Mantella di Livorno e Roberto Palermo di Pisa. Si inizia alle 14.30.

La Caronnese è reduce dalla sconfitta esterna di domenica scorsa nel derby con la Castellanzese ma resta nelle zone alte della graduatoria.

