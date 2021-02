Coronavirus, il sindaco Pizzi informa: ancora casi attivi a Lazzate, “prudenza”

LAZZATE – Il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, fa il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese.

I dati di oggi rilevano 16 persone positive al Covid-19 e 6 in sorveglianza attiva.

Come tutti sappiamo da oggi Regione Lombardia è in “zona gialla”. La situazione nel nostro Paese si è stabilizzata e questo fa sperare che siamo sulla strada giusta. Non dobbiamo però abbassare la guardia perché il nemico di tutti è sempre in agguato e noi abbiamo il dovere di essere responsabili nell’osservare le disposizioni: mascherina sempre e evitare assembramenti. Non dobbiamo vanificare tutti gli sforzi fatti finora per non dover tornare indietro, sarebbe una sconfitta che non possiamo permetterci. Confido sul senso di responsabilità dimostrato finora dai miei concittadini. Grazie a tutti.