Dea bendata a Uboldo: vinto mezzo milione di euro al gratta e vinci

UBOLDO – La dea bendata ha fatto tappa ad Uboldo: all’edicola e tabaccheria di via San Martino ieri è stato venduto un gratta e vinci da 5 euro che ha fruttato al fortunatissimo acquirente un maxi premio, mezzo milione di euro.

Il tagliando è della lotteria istantanea “Il miliardario”: il cliente non era sicuro di avere vinto davvero, o forse noin ci voleva credere, ed allora ha mostrato il tagliando al titolare, Matteo Saracino, per avere conferma. Tutto verissimo, 500.000 euro; uina delle più grosse vincite avvenute da queste parti, da parecchio tempo. La notizia della maxi-vincita si è poi diffusa in tutto il paese ed anche nel circondario: ovviamente, l’identità del fortunato rimane “top secret”.

(foto archivio: una vincita “importante” nel passato in una ricevitoria della zona del Saronnese. Quella messa a segno ad Uboldo è d’altronde una delle vincite più significative da parecchio a questa parte, in tutta la zona)

03022021