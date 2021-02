SARONNO – “Forza Italia Saronno esprime la sua vicinanza ai lavoratori dell’Ospedale di Saronno che hanno manifestato la loro comprensibile preoccupazione per il loro futuro. In questi mesi di dura lotta contro il Covid essi si sono distinti per abnegazione e capacità di cura e a loro va tutta la nostra riconoscenza. Non a caso abbiamo voluto dare nei mesi scorsi il nostro contributo alla raccolta fondi promossa da Saronno Point e dal Comitato per l’ospedale devolvendo il ricavato della vendita del libro scritto dal nostro ex assessore Mariassunta Miglino per l’acquisto di alcune strumentazioni utili al day hospital oncologico”.

Inizia così la nota diffusa nelle ultime ore dagli azzurri saronnesi dedicata alla delicata situazione che sta vivendo l’ospedale cittadino.

“Abbiamo altresì condiviso l’iniziativa bipartisan di 18 sindaci del comprensorio della ex Usl 9 che si sono rivolti al neo-assessore Moratti chiedendo lumi sul futuro del nosocomio saronnese e abbiamo apprezzato la pronta risposta dell’assessore che riconferma quanto affermato a Saronno nel settembre scorso dal suo predecessore Giulio Gallera.

Non è in atto alcuna smobilitazione dell’ospedale, sono state stanziate e in corso di spesa ingenti somme per ammodernare le strutture e rinnovare le dotazioni tecnologiche, lo spostamento di alcuni reparti è solo temporaneo, sono state avviate le procedure per il reperimento di nuove figure professionali che andranno a rafforzare alcuni reparti strategici come il pronto soccorso. la rianimazione e la pediatria. Siamo fiduciosi che a breve gli impegni presi si tradurranno in fatti.