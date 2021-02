Agevolazioni legge di bilancio 2021: webinar gratuito online con Mastroianni e Scolari

SARONNO – Oggi alle 16 in diretta il tributarista saronnese Nicola Mastroianni con Lodovico Scolari propone un webinar gratuiti per scoprire come sfruttare le agevolazioni della nuova “Legge di bilancio.

E’ possibile iscriversi cliccando a questo link

https://www.competi.it/webinar-legge-di-bilancio-2021?fbclid=IwAR1Frl5QqBtGT7Lh2am-t_7wzDv8ibAVWU52MGqxtpmuaBW5fVQJkabiB8A

A dicembre Mastroianni era stato intervistato dalla direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, sul tema del cashback, “riconoscimento di un rimborso in denaro con lo scopo di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici – aveva spiegato Mastroianni – Sono fuori tutti i pagamenti online: devono essere acquisti per finalità private, dal caffé, al consulente, anche il parruchiere o la spesa. Lo scopo è quello di ridurre l’utilizzo del contante, questo consente di abbattere l’evasione fiscale, oltre che andare verso un Paese più moderno e tecnologico”. Il cashback è entrato in vigore il primo gennaio scorso, per la durata di tre semestri.

(foto archivio: il tributarista saronnese Nicola Mastroianni, negli ultimi mesi spesso protagonista di momenti di approfondimento online dedicati ai cittadini)

04022021