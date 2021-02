[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – L’attività rispettava le norme anticovid, il personale e i clienti avevano le mascherine ed erano rispettati anche tutti gli altri obblighi previsti per mantenere il distanziamento sociale ma era privo di direttore tecnico e così per un parrucchiere saronnese con sede a ridosso del centro storico è scattata una multa da 500 euro.

Il comando della polizia locale di piazza Repubblica, per la precisione il reparto annona, tra i suoi diversi compiti ha anche quello di verificare che le attività commerciali rispettino tutte le specifiche normative del proprio settore. Un’attività che negli ultimi mesi è stata affiancata a quella per il rispetto delle norme per contenere il contagio del covid. Così negli ultimi giorni entrati in un’attività che si occupa di taglio, piega e acconciature gli agenti hanno effettuato accertamenti su entrambi i fronti. All’attività mancava il direttore tecnico figura essenziale per garantire il rispetto di tutte le norme anche sul fronte della sicurezza.

Così è scattata una multa da 500 euro che sarà ridotta della metà se verrà pagata entro 5 giorni. Per l’attività anche l’obbligo di dotarsi del direttore tecnico perchè, nel caso ne fosse ancora sprovvista, al prossimo controllo scatterebbe lo stop dell’attività.

