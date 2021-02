SARONNO / VARESE / GALLARATE – Rallenta la crescita dei nuovi casi di positivitò al coronavirus nelle principali località della provincia. Oggi a Saronno +3, a Varese +8. a Busto Arsizio +4 ed a Gallarate +2.

Saronno: 2.864 (2.861)

Varese: 4.930 (4.922)

Busto Arsizio 5.544 (5.540)

Gallarate 3.377 (3.375)

Malnate 1.290

Nuovi casi anche a Caronno Pertusella ed a Tradate. Nelle Groane nuovi casi a Limbiate, Cogliate e Cesano Maderno. Nella bassa comasca altri casi a Lomazzo e Mozzate.

Sono complessivamente +243 i nuovi casi di positività al coronavirus che sono stati scoperti oggi nelle province di Varese (+65), Como (+90) e Monza Brianza (+88).

In Lombardia a fronte di 33.047 tamponi effettuati, sono 1.746 i nuovi positivi (con una percentuale sui tamponi del 5,2 per cento; ieri era stata del 4,4 per cento). I guariti e dimessi sono 2.155. I decessi oggi in Lombardia sono stati +40 (ieri +46).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: il sindaco di Varese, Davide Galimberti, durante una riunione online)

04022021