Dante invita a celebrare San Biagio nel segno della tradizione

CERIANO LAGHETTO – “San Bìas el benedis la gola e ul nas!”: anche se durante lo scorso anno, complice anche la mascherina, non ho patito i miei soliti mal di gola, oggi ho ringraziato San Biagio con la preghiera nella Santa Messa e con il tradizionale panettone”. Lo dice il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che non ha mancato nelle scorse ore di celebrare la ricorrenza di San Biagio.

Da parte di Cattaneo, coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia, anche un pensiero sulle vicende politiche di questi giorni, della crisi di Governo: “Sul fronte politico, invece, in tanti mi state chiedendo cosa ne penso: una cosa alla volta, è stato il giorno della liberazione da una manica di incapaci. Li ricorderemo per le dirette di Casalino, i banchi con le rotelle della Azzolina, i piagnistei della Bellanova per la regolarizzazione dei migranti e la liberazione dei mafiosi al 41 bis. E non ne avremo nostalgia. Ora inizia una nuova storia”.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto celebra la ricorrenza di San Biagio con il tipo panettone)

04022021