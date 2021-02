La Robur Saronno prova a fare ripartire il calcio giovanile

SARONNO – Di campionato ancora non si parla, e probabilmente in questa stagione non se ne parlerà (si pensa a tornei “ufficiali” od “ufficiosi” primaverili) ma quanto meno stanno ora ripartendo gli allenamenti, come momenti di socialità per bambini e ragazzi. E secondo i protocolli, con distanziamenti e allenamenti “individuali”, previsti dalle ultime norme sanitarie della Zona gialla dell’emergenza coronavirus in cui è al momento inserita la Lombardia. A provarci in città è la Gs Robur.

“Il Gruppo Sportivo Robur comunica la ripresa parziale delle attività sportive di allenamento con la programmazione di allenamenti a distanza in modalità web ogni sabato pomeriggio.

Si comunica, inoltre, che da lunedì 1 febbraio sono ripresi gli allenamenti individuali in presenza sul campo conformente alle normative di sicurezza e ai Dpcm in vigore” fanno sapere i dirigenti della società che fa base al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Cristoforo Colombo a Saronno.

(foto archivio)

04022021