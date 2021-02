VARESE – “Sanità in Lombardia, la situazione è ancora grave perché a quasi due mesi dalla consegna del rapporto Agenas, che boccia senza appello la sanità lombarda, dalla maggioranza tutto tace. Noi a dicembre, assieme al sindaco di Milano, Beppe Sala, abbiamo dettato la via da seguire: serve una riforma che migliori e chiarisca la governance, il rapporto pubblico-privato, la medicina territoriale, i medici di base e il coinvolgimento dei sindaci. Il percorso per riformare la Legge 23 è in salita, ma bisogna avere il coraggio di affrontarlo”. Lo dice il consigliere regionale Pd del Varesotto, Samuele Astuti.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

04022021