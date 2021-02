Scontro sulla A8, la polizia stradale chiude le entrate

RESCALDINA – La polizia stradale oggi ha bloccato l’accesso all’autostrada nel tratto fra Legnano e Castellanza in direzione nord della A8 e dunque verso Varese per l’incidente stradale avvenuto alle 13.15 in quel tratto, nello scontro fra due autovetture 3 persone sono rimaste ferite.

Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Legnano, il cui equipaggio ha prestato le prime cure ad una ragazzo di 21 anni, ad un uomo di 73 anni e ad una donna di 72 anni. Nessuno è apparso in gravi condizioni, sono stati comunque accompagnati all’ospedale di Castellanza per gli accertamenti del caso e per essere medicati al pronto soccorso. Gli agenti della polstrada hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire con precisione l’accaduto e le eventuali responsabilità. A causa del sinistro si sono creati rallentamenti e qualche coda, la situazione è poi tornata ne primo pomeriggio progressivamente alla normalità, anche con la riapertura degli accessi all’autostrada.

(foto: nell’immediatezza, le pattuglie della polstrada hanno sbarrato l’accesso alla A8)

04022021