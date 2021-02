SARONNO – Via Caronni? “Non la si riconosce più!” Questa l’esclamazione di un anziano cittadino abitante da quelle parti, in relazione ai lavori iniziati in questi giorni e che hanno portato a “sventrare” tutto il lato sinistro, per chi entra da via Taverna, di questa centralissima strada. Una buona porzione delle case a ringhiera, da tempo abbandonate, situate nelle via sono infatti scomparse, divenute in cumulo di macerie. Sono state demolite per lasciare posto ad un progetto di “rinascita” del quale si parlava da tempo.

Novità in altezza – Le novità? Saranno soprattutto in altezza: oggi, o meglio sino a ieri erano 3 piani (compreso il pian terreno), i nuovi edifici saranno più alti, cinque piani compreso il sottotetto, anche per “recuperare” la circostanza che il piano terra sarà in uso per accedere ai garage. Ne sono previsti 10, ed in tutto ai piani superiori troveranno posto 11 appartamenti, si presume ampi e signorili, considerando la location decisamente invidiabile proprio nel cuore del centro storico saronnese. Restando ai numeri, si tratta di un intervento da 2700 metri cubi, compresi 450 metri cubi per i garage. Ma non è l’unica opera che interessa via Caronni. Poco più avanti, all’angolo, c’è un altro cantiere, è sorto un nuovo edificio in sostituzione anche in quel caso alle case a ringhiera e si è a buon punto con le opere. Insomma, nel giro di poco via Caronni, oggi strada centrale ma semi-abbandonata, con quasi tutti i negozi chiusi e le abitazioni in maggioranza disabitate, inizierà davvero a cambiare volto.

(foto: le varie fasi del cantiere per la demolizione)

