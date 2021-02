CARONNO PERTUSELLA – Ripartirà sabato 13 febbraio il campionato di calcio juniores nazionale, che era stato sospeso per l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus, e nel quale milita anche la formazone della Caronnese. E’ proprio il club rossoblù a rendere nota ai tifosi la novità.

Il Dipartimento Interregionale comunica che, così come deliberato dalle società il campionato nazionale Juniores Under 19 2020-2021 riprenderà sabato 13 febbraio 2021 con le gare programmate il 31 ottobre 2020 e proseguirà per le gare successive con la sequenza già prevista, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati.



Si precisa che, per svolgere la suddetta attività, in questo periodo le squadre in ogni caso potranno continuare ad effettuare gli allenamenti nelle forme consentite dal Dpcm del 3 novembre 2020. Le società dovranno applicare ed osservare le disposizioni di cui ai “chiarimenti Figc in materia di Protocollo sanitario.

La Caronnese è nel girone B arrivato alla 6′ giornata. Per la settimana il 13 febbraio ospiterà la Casatese seconda in classifica (con 6 punti, primo il Caravaggio con 9; la Caronnese ne ha realizzati 3 in due partite)

(foto: una posa simpatica per un gruppo di giocatori della Caronnese juniores)

05022021