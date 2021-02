SARONNO – Non sono passati inosservati tra gli utenti dell’area verde tra Cassina Ferrara e Rovello Porro i nuovi cestiti posizionati da Amsa agli ingressi del parco Lura.

Per la verità i saronnesi si erano già accorti, e l’avevano segnalata sui social network, della sparizione dei vecchi contenitori per la spazzatura e quindi, a maggior ragione, è comprensibile che, appena arrivata la nuova donazione siano iniziati subito giudizi ed apprezzamenti.

Ma come sono questi nuovi cestini? Innanzitutto sono nettamente diversi da quelli del centro perchè l’obiettivo era quello che fossero funzionali per l’area verde. Anzi per la precisione per le zone di accesso al parco Lura. Sono di una tinta decisamente più “nature” e di un materiali molto resistente e pesante per scoraggiare vandalismi e spostamenti.

Sono dotati di un posacenere che, per prevenire incendi accidentali, è separato dai contenitori dei rifiuti. Già perchè i cestini hanno tre diversi sacchetti perchè permettono di fare un minimo di raccolta differenziata separando carta, plastica e indifferenziato. I tre fori sono però volutamente piccoli in modo da scoraggiare l’abbandono di interi sacchetti di spazzatura magari domestica.