GERENZANO – Pedone investito a Gerenzano: è successo questa mattina alle 7.50 in via Trento, a restare ferita una pensionata del posto, di 78 anni. Il sinostro è avvenuto nei pressi della intersezione con via XX settembre, nella zona centrale del paese. Dopo l’impatto con una vetture di passaggio l’anziana è caduta: a prestarle i primi soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno anche immediatamente contattato il 112, per richiedere l’intervento dell’ambulanza. E’ arrivata quella della Croce azzurra di Rovellasca. Le condizioni della malcapitata sono state stabilizzate ed alle 9 è avvenuto il ricovero all’ospedale “Niguarda” di Milano dove è stata trasportata. Ha riportato lesioni e contusioni ma non è apparsa in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro anche le pattuglie della polizia locale gerenzanese e dei carabinieri della Compagnia di Saronno: le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed hanno provveduto a compiere i rilievi dell’incidente stradale al fine di ricostruire con precisione la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archiivio)

05022021