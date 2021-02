GERENZANO – E’ accorsa l’ambulanza e l’automedica ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Un 62enne è deceduto stamattina mentre si trovava al lavoro in via Don Gnocchi. A chiamare i soccorsi intorno alle 10 sono stati i colleghi che gli hanno prestato le prime cure e che hanno richiesto aiutato contattando il numero unico delle emergenze.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente con un’ambulanza della Croce rossa di Saronno ed un’automedica dell’ospedale di Garbagnate. In realtà però non c’è stato niente da fare visto che l’uomo si è spento sul posto. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso. All’origine del malore costato la vita al 62enne ci sarebbe un arresto cardiacvo ma al momento è ancora solo un’ipotesi.

(foto archivio: un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno come quella intervenuta per i primi soccorsi al 62enne)