SARONNO – Era pronta a mettersi a letto e a godersi un meritato riposo dopo una lunga giornata e probabilmente dopo aver fatto la sua night routine ma quando ha cercato di uscire dal bagno la maniglia e è rimasta in mano ed ha subito capito di essere rimasta bloccata.

E’ la disavventura capita nella notte tra mercoledì e giovedì ad una ventenne saronnese residente in via Ramazzotti. La giovane si è ritrovata con la maniglia rotta in mano poco prima di mezzanotte. Ha fatto qualche tentativo di riposizionarla, almeno per far scattare la serratura, ma non c’è stato niente da fare. Così ha chiesto aiuto alla coinquiline che, non riuscendo ad aprire la porta nemmeno dall’esterno, hanno subito dato l’allarme chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Arrivati sul posto i pompieri hanno risolto la piccola emergenza in pochi minuti. Dall’esterno hanno fatto scattare la serratura permettendo alla ragazza di lasciare il bagno e di mettersi a letto non prima di averli ringraziati per il provvidenziale aiuto.

(foto archivio)

04022021