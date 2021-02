SARONNO – Area feste? La nuova Amministrazione comunale del sindaco Augusto Airoldi, civici-Pd, ha già fatto sapere che non la vuole fare, il progetto tanto caro ai predecessori leghisti appare destinato ad essere definitivamente archiviato. Ma buona parte dei terreni nella zona fra via Sampietro e viale Europa sono già stati comprati dall’ente locale, che ha speso centinaia di migliaia di euro: che farne? Il dibattito tiene banco fra le forze politiche ed in città, e pur non avendo compiuto scelte definitive il Comune ha fatto sapere di volere, se possibile, destinarli ad uno scopo “pubblico”.

Un parco da quelle parti, così in periferia? Ipotesi poco probabile. E allora ci sono dei margini, leggasi innanzitutto eventuali investitori, per rispolverare il progetto di un nuovo centro sportivo a Saronno? Che le struttura attuali non bastino è cosa nota, e qualche anno fa il Fbc Saronno aveva anche trovato gli investitori per realizzare un nuovo stadio pensato solo per il calcio ed abbinato, come succede sempre in tempi moderni, ad un piccolo centro commerciale con palestre, una birreria ed un paio di negozi, magari “a tema sport”. Progetto che non aveva avuto seguito, perchè l’allora Amministrazione pensava all’area feste, e che del quale resta un suggestivo rendering.

