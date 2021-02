SARONNO – Ancora un incidente alla periferia di Saronno, ancora un ciclista: è successo ieri alle 10 lungo la trafficata via Varese, in un punto particolarmente “a rischio” dove di sinistri ne sono già accaduti altri ed anche di recente. Stiamo parlando dalla zona della rotonda all’incrocio con via Legnanino, nei pressi dell’ufficio postale. E’ proprio lì dove ieri il ciclista, un ragazzo di 28 anni, si è scontrato con un’automobile. E’ caduto a terra e non è mancato qualche momento di particolare apprensione, condiviso anche dalle persone che stavano entrando alle Poste e che hanno subito dato l’allarme.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale ed è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo poi seguita anche dall’automedica proveniente da Como. Il giovane si è comunque ben presto ripreso ed è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato, per lui niente di grave.

(foto archivio: il luogo dove è avvenuto l’incidente stradale)

06022021