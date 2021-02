CISLAGO – Ha urtato contro la righiera di piazza Trieste si è accorto del danno ma invece di fermarsi e segnalare l’accaduto ha ingranato la marcia ed è ripartito. Pensava di averla fatta franca ma non ha fatto i conti con la polizia locale cislaghese che, partendo dalle testimonianze di alcuni cittadini in pochi giorni è arrivata ad identificare mezzo e conducente.

Proprio ieri l’autista, che lavora per un’azienda milanese di trasporti, è stato convocato in comando ed ha ammesso di essere l’autore del danneggiamento. Per lui è arrivata una sanzione per il danneggiamento dell’arredo urbano, la mancata presentazione dei documenti e per essersi allontanato dal luogo del sinistro. Un salato conto da 500 euro.

Ma non solo. Dovrà sostenere i costi per il ripristino della ringhiera. Al momento l’ufficio tecnico dopo aver provveduto alla sua messa in sicurezza è all’opera per una valutazione del danno e l’avvio dei lavori di ripristino.