GERENZANO / CISLAGO / TURATE – I Comuni della zona del Saronnese lanciano la loro offensiva contro gli odori molesti: capita da tempo che gli abitanti in alcune zone di Gerenzano, Cislago e Turate appena aprono le finestre di casa vengono investiti da cattivi odori. Una situazione che in molto occasioni si è tradotta in proteste e lamentele: ora i tre Comuni hanno deciso di unirsi per tornare a sollecitare controlli ed interventi da parte delle autorità proposte, dall’Arpa (l’Agenzia regionale per l’ambiente) agli altri enti chiamati ad eseguire verifiche ed accertamenti.

Ed anche di affidarsi ad un unico studio legale per coordinare gli interventi del caso, se verrà individuata la provenienza dei cattivi odori: quattro anni fa il Comune di Turate aveva presentato una denuncia contro ignoti.

(foto archivio: una veduta di una zona periferica fra i tre comuni. Il fenomeno degli odori molesti è un problema che i cittadini da tempo stanno affrontando)

06022021