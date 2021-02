SARONNO – Centro di Milano straboccante, lungomare di Ostia strapieno, ristoranti di Roma col tutto esaurito ed anche Saronno oggi pomeriggio non è sfuggito alla regola. Si è visto un centro storico pienissimo di persone, come in quasi tutta l’Italia nella Zona gialla dell’emergenza coronavirus. Situazioni che fanno storcere il naso a molto esperti, che temo una nuova impennata dei casi di coronavirus.

Aspetto negativo, anche a Saronno come in tante località d’Italia, quello di assistere ad una pericolosa “rilassatezza”, vedere persone che chiacchierando con gli amici si sono scordate di indossare la mascherina correttamente. E, in qualche locale pubblico, assembramenti veri e propri. Scenario preoccupante, anche considerando che a Saronno la crescita dei casi non si è mai fermata.

Infatti, +8 casi oggi fra Saronno (+5) e Caronno Pertusella (+3).

Oggi, dagli oltre settecento di ieri, scendono a +423 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati fra Comasco (+105), Varesotto (+100) e Brianza (+218), proseguendo quel trend di discese e salite che sta caratterizzando gli ultimi tempi.

In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9). A fronte di 36.092 tamponi effettuati, sono 1.923 i nuovi positivi (5,3 per cento; ieri la percentuale dei positivi su tamponi effettuati era stata di 6.4 per cento). I guariti e dimessi sono 1.766. Oggi in Lombardia i decessi sono stati +50 (ieri erano stati +46).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: corso Italia di Saronon oggi poco dopo le 17)

06022021