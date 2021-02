SARONNO – Giovedì sono stati denunciati quattro cittadini di origine romena dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno.

Si tratta di un uomo 36enne e tre donne rispettivamente di 25,52 e 38anni che presentandosi in una filiale delle Poste Italiane di Saronno, con documentazione falsificata richiedevano la riscossione della tessera con l’accredito del reddito di cittadinanza.

Alcune anomalie nella documentazione esibita, non sono sfuggite ai dipendenti dell’ufficio postale che hanno avvisato immediatamente i carabinieri. Avviate le indagini veniva riscontrata la regolarità dei documenti d’identità ma, la falsità dell’atto che attestava la residenza in Italia, necessario per la riscossione delle somme elargite quale reddito di cittadinanza e che ammontavano a circa 4000 euro.

Tanto sarebbe stato l’illecito guadagno che i soggetti denunciati avrebbero ottenuto se la truffa fosse andata a buon fine. Tutto il materiale, tessere bancomat e documentazione falsificata è stata posta sotto sequestro.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri di Saronno)