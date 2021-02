Sette per venti: le notizie della settimana in (poco più di) 20 minuti

Sette per venti: le notizie della settimana in (poco più di) 20...

SARONNO – Questa è la puntata zero, o forse la versione beta di un nuovo appuntamento de ilSaronno. Una momento settimanale per fare il punto di quanto successo negli ultimi giorni e lanciare i temi e (speriamo presto) gli eventi della settimana che inizia. Protagonista di questo appuntamento la nostra direttrice Sara Giudici e l’esperto di comunicazione, new entry per ilSaronno, Franco Colombo. Una chiacchierata molto easy e informale (si parla persino di ciabatte in questa prima puntata ;)) per restare sul pezzo con un riassunto ragionato delle notizie dalla cronaca alla politica, dalla società civile e dalla prossima settimana anche lo sport.

“Questa puntata di prova ci è venuta un po’ lunghina – confessa Sara Giudici – ma io e Franco sia pronti ad accogliere i suggerimenti dei lettori sia sul fronte dei temi da trattare anche allargando un po’ lo sguardo al resto della provincia di Varese sia sulle modalità. Aspettiamo i vostri commenti e i vostri feedback e vi diamo appuntamento a sabato prossimo”.

