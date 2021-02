TRADATE – Momenti di apprensione ieri a Tradate per una caduta accidentale dalla moto: è successo ad una ragazza di 27 anni, in via Monte San Michele: sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno, l’automedica da Varese ed una ambulanza della Croce rossa. Erano le 14: la giovane è stata trasportata all’ospedale “Galmarini” in città, le sue condizioni non sono infine apparse preoccupanti.

Sempre ieri altro analogo episodio con protagonista un pensionato di 64 anni di Uboldo. Il sinistro si è verificato questo pomeriggio alle 17.45 lungo la trafficata via 4 novembre ad Uboldo, appena fuori dal centro abitato verso Rescaldina. Sul posto è accorsa l’auto-infermieristica di Misinto per affiancare l’ambulanza della Croce rossa di Saronno inviata dal coordinamento delle emergenze sanitarie, il 112, al quale si erano poco prima rivolti alcuni passanti segnalando l’accaduto.

(foto archivio: intervento di una ambulanza della Croce rossa e dei carabinieri per una precedente emergenza medica in zona)

06022021