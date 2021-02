Voto alle donne, Battistini (Pd): “Era il febbraio di 76 anni fa”

SARONNO – Ospitiamo l’intervento dell’esponente locale del Pd, Sara Battistini, che ricorda come nel febbraio di 76 anni fa venne sancito il diritto di voto per le donne.

L’1 febbraio di 76 anni fa, su proposta di Palmiro Togliatti e di Alcide De Gasperi, veniva sancito il diritto del voto alle donne in Italia. Ad un tratto mi rendo conto che le mie due nonne che ho ben conosciuto e frequentato, vissero molti anni della loro vita in un Paese in cui non potevano esprimere la loro volontà! Alle elezioni amministrative del 1946 dunque votò l’89 per cento delle donne aventi diritto, e circa 2mila candidate vennero elette nei consigli comunali di tutta Italia, la maggior parte in liste di sinistra.

Il resto… è storia. Nel 2019 le donne elette nelle amministrazioni locali erano più di 30 mila. Questa ricorrenza che ha illuminato i passi fatti dalle donne nella vita politica è stata però oscurata dal tragico dato che è giunto in fatale contemporanea: nel dicembre del 2020 ci sono stati 101mila disoccupati in più rispetto al mese prima; 99mila sono donne; e più in generale, sui 544mila disoccupati lasciati sul tappeto da tutto l’anno Covid, 321mila sono donne. Siamo ancora “il sesso debole”, che parte svantaggiato ed è il primo ad essere scaricato.

E se Mario Draghi nel 2011 diceva che l’Italia sprecava il talento delle donne, oggi siamo qui a giocarci le enormi risorse del Recovery fund, e vi invito ad aderire al GiustoMezzo , una comunità di donne che partendo da una petizione, prosegue nel progetto di ottenere che metà del RF venga finalizzata a politiche e interventi strutturali in favore di un pieno inserimento delle donne nei processi economici della società, lungo tre assi: 1. sui Servizi per la cura delle persone 2. Sulle politiche occupazionali femminili 3. Sul superamento delle disparità di genere in tutti gli ambiti.

Sara Battistini

