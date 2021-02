SARONNO – Momento di religiosità ieri sera alle 20.30 da parte dei padri concezionisti al Santuario del Beato padre Luigi Monti, nel complesso di via Legnani: con i fedeli è stato recitato il santo rosario per chiedere la fine della pandemia del coronavirus.

Ieri, dagli oltre settecento dell’altro ieri, sono scesi a +423 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati fra Comasco (+105), Varesotto (+100) e Brianza (+218), proseguendo quel trend di discese e salite che sta caratterizzando gli ultimi tempi.

In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9). A fronte di 36.092 tamponi effettuati, sono 1.923 i nuovi positivi (5,3 per cento; l’altro ieri la percentuale dei positivi su tamponi effettuati era stata di 6.4 per cento). I guariti e dimessi sono 1.766. Ieri in Lombardia i decessi sono stati +50 (l’altro ieri erano stati +46).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: una immagine del Santuario del Beato Monti)

