SARONNO – Ha conquistato il titolo italiano la saronnese Giorgia Marcomin giovane talento dell’Osa Saronno prima al traguardo nei 60 ostacoli ai campionati italiani juniores e promesse che si sono disputati nel weekend ad Ancona. La saronnese ha fermato il cronometro a 8.55, a soli 7 centesimi dal suo record personale.

Secondo posto, a soli 3 centesimi dal primo classificato per Edoardo Luraschi campione dell’Osa che oggi, nel primo pomeriggio, è stato protagonista della finale 200 metri. A riassumere la finale il sito Fidal: “Volata a tre nei 200 juniores con il trionfo di Paolo Messina (Trieste Atletica) che è il più rapido in entrambi i turni e sfreccia in 21.74 davanti ai più titolati avversari: il tricolore all’aperto Edoardo Luraschi (Osa Saronno Libertas, 21.77) e il campione uscente Federico Guglielmi (Atl. Biotekna Marcon, 21.82)”.

La delegazione Osa era formata da 8 atleti: Diego Bruschi (nono nel salto triplo), Beatrice Bulla, Vittoria Radaelli e Cecilia Crespi (rispettivamente secondo, terzo e settimo posto nel salto con l’asta juniores), Filippo Cappelletti ed Edoardo Luraschi (quarto e quinto nei 60 metri piani).