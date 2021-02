SARONNO – Sono entrate in azione intorno alle 17,30 con determinazione e una buona dose di pazienza le pattuglie della polizia locale che ieri pomeriggio si sono assicurate che la chiusura dei locali, salvo l’asporto, avvenisse alle 18.

Gli agenti di turno ieri pomeriggio si sono divisi in diverse pattuglie e sono entrati in azione nella zona centrale da piazza Libertà/corso Italia e nell’area della stazione. In sostanza sono entrati nei locali e hanno ricordato l’imminente chiusura dettata dalle normative anticontagio rimarcando ai presenti la necessità di lasciare i locali e ai titolari la necessità di abbassare la saracinesca salvo l’essere attrezzati per l’asporto. Complice la zona gialla e la temperatura decisamente mite i presenti erano davvero tanti e la tentazione di allungare l’orario di aperitivo era forte.

I più recalcitranti sono stati i gruppi di ragazzi adolescenti che, in alcuni casi, hanno anche cercato di rispondere agli agenti ma che di fronte alla fermezza e all’insistenza dei vigili hanno demorso lasciando i tavoli dei diversi locali.

Intorno alle 18 tutti i tavoli erano vuoti e le saracinesche hanno iniziato a scendere. I controlli sono proseguiti per qualche ora per evitare che gli assembramenti si ricreassero davanti ai locali rimasti aperti per l’asporto.

