Giornata mondiale contro il bullismo, Musarò: “Prevenire la prevaricazione”

Oggi, 7 febbraio 2021, ricorre la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Scrivo in veste di docente, genitore e di uomo impegnato nella gestione della “cosa pubblica”.

Sono speranzoso che questa giornata diventi davvero l’occasione per interrogarci tutti insieme su un fenomeno che, oltre ai gesti di prevaricazione, rappresenta un modo per ragionare sempre di più sull’importanza di “sentire e percepire” i nostri figli e i nostri studenti.

Fare prevenzione su questi aspetti significa non solo fornire ai ragazzi delle regole da rispettare, ma soprattutto avvicinarsi alla loro vita, alle loro storie; in questo modo si riesce ad aiutarli a comprendere i motivi di alcuni agiti.

In una parola, è necessario tornare a mettere al centro la relazione. Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori scolastici che si spendono nella prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Mi preme, inoltre, rimarcare il ruolo fondamentale della famiglia, perché insieme alla scuola è il luogo primario in cui si può sensibilizzare sulla gravità di alcuni atteggiamenti vessatori.

Ai ragazzi ricordo che il virtuale è un luogo reale! Le offese, i soprusi non tangibili hanno un peso enorme che rimangono permanentemente non solo nei meandri della rete, ma soprattutto nell’animo di chi li riceve.