Il saronnese Luraschi in finale ai campionati italiani: in diretta nel pomeriggio

SARONNO – Atletica saronnese “in pista” ai campionati italiani Juniores e Promesse: oggi nel primo pomeriggio circa è in programma la finale dei 200 metri piani. In diretta su Atletica TV c’è il saronnese Edoardo Luraschi della Osa Saronno in lizza per la vittoria, visto che ha il secondo tempo a 2 centesimi di secondo dal primo.

Un weekend impegnativo per il team saronnese che ad Ancona sta partecipando ai campionati italiani juniores e promesse con una presenza nei 60 e nei 200 piani junior con i nostri Filippo Cappelletti e Edoardo Luraschi, i 60 ostacoli junior con Giorgia Marcomin, il salto triplo junior con Diego Bruschi, il salto in alto Junior con Alessandro Di Gregorio, il salto con l’asta junior con Beatrice Bulla, Vittoria Radelli e Cecilia Crespi.

foto archivio