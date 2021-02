SOLARO – In occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, promossa dal Miur per il 7 febbraio, anche l’Amministrazione Comunale di Solaro dice “No al bullismo”.

A Solaro i ragazzi hanno affrontato uno splendido percorso a scuola con tante iniziative promosse dai docenti, ma anche l’AggregaGiovani La Calamita ha proposto molteplici attività scaglionate per tutta la settimana. Il centro per ragazzi ha riservato per i giovani utenti idee per promuovere abilità sociali, alfabetizzazione emotiva, rispetto e solidarietà.

Nel corso dei laboratori sono stati utilizzati alcuni giochi in scatola come facilitatori per esprimersi con opinioni personali, per conoscersi meglio e condividere punti di vista diversi senza litigare.

Anche l’arte è stato uno strumento d’espressione per elaborare pensieri, slogan, immagini, per una vera e propria messa in campo di idee creative.

È stata proposta anche la visione di un film tematico per dibattere, comprendere, emozionarsi. Un’intera settimana di attività contro il bullismo che hanno voluto rappresentare il quotidiano rifiuto di questo atteggiamento in tutte le sue forme.