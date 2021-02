INFORMAZIONE REDAZIONALE

SARONNO – Amicodentista raddoppia. A 10 anni dal suo insediamento nel territorio di Caronno Pertusella il centro odontoiatrico di via Lura si amplia e diventa Amicodentista – Amicomedico: un centro multispecialistico in grado di rispondere alle esigenze di tutti, ma con un focus particolare sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie che colpiscono l’età matura.

La struttura, in partenza lunedì 15 febbraio, mette al servizio dei pazienti oltre 30 professionisti della salute, 13 ambulatori (6 dedicati all’odontoiatria ed alla chirurgia orale e 7 alle visite specialistiche e alle analisi), circa 1000 mq di spazio sottoposti ad igienizzazione continua, articolati su due piani completamente accessibili in sicurezza anche dalle persone diversamente abili, e un ampio parcheggio gratuito.

Da febbraio, oltre all’odontoiatria, l’ortodonzia e la chirurgia orale, sarà possibile effettuare visite specialistiche di angiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, cure palliative, dermatologia, fisiatria, fisioterapia, geriatria, oncologia, ortopedia, proctologia e terapia del dolore. Nelle prossime settimane, invece, partiranno le specializzazioni di urologia e andrologia, ginecologia, ostetricia, pediatria, allergologia, psicologia, psichiatria e otorinolaringoiatria. Non solo. A breve verrà attivato anche un punto prelievi dove sarà possibile effettuare esami del sangue, analisi di laboratorio e check up completi di prevenzione.

«Amicodentista – Amicomedico nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze di salute, benessere e prevenzione della nostra comunità, soprattutto in un momento così delicato dal punto di vista sanitario come quello che stiamo vivendo – spiega il dottor Maurizio Pedone direttore sanitario della struttura -. Abbiamo scelto di focalizzarci sulle cure della popolazione matura perché come noto la prevenzione è la chiave per raggiungere la longevità».

«Nonostante la situazione consigli prudenza abbiamo scelto di investire nel nostro territorio – conclude il dottor Pedone -. Lo facciamo con la convinzione che nel Caronnese, così come in tutta Italia, ci sia bisogno di credere di nuovo in progetti ambiziosi e, perché no, anche nei sogni. Noi di Amicodentista – Amicomedico vogliamo rispondere alla domanda crescente di buona salute dando ai nostri Pazienti l’attenzione e la passione che meritano».

Il nuovo centro multispecialistico Amicodentista – Amicomedico si avvarrà fin da subito della collaborazione con il Centro Radiologico di Arese per esami di radiologici di alta qualità.