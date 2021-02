SARONNO – Coronavirus a Saronno, come sta andando per davvero? La città degli amaretti, col suo centro super-affollato nel primo sabato in Zona gialla (e domenica semi-deserto sotto la pioggia) resta una delle località del Varesotto con il maggior numero di contagi. In assoluto.

I numeri presenti nel database regionale parlano molto chiaro. Saronno è la quarta località della provincia dove, dall’inizio della pandemia, si sono registrati più casi.

I dati – Dunque, sono stati sinora 2.888 i casi di positività al coronavirus registrati a Saronno dall’inizio della pandemia. Quarta località col maggior numero di casi dopo Busto Arsizio (5.577), Varese (4.992) e Gallarate (3.409).

Va peggio guardando alla percentuale dei contagiati rispetto al numero dei residenti. A Saronno si parla del terzo peggior dato provinciale fra i centri più grandi (7.33 per cento) dietro a Luino (7.87 per cento) e Malnate (7.76 per cento). Ieri i nuovi contagi a Saronno sono stati +5.

(foto: una immagine del centrale corso Italia di Saronno sabato scorso)

