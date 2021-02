UBOLDO – Gara di arrampiacata, alla “parete” che si trova alla periferia di Uboldo, tanti appassionati presenti, tutti in regola trattandosi di un evento sportivo addirittura di rilevanza nazionale (valeva per la qualificazione al campionato nazionale giovanile) ed ecco la sorpresa, ovvero l’arrivo della pattuglia dei carabinieri. E’ successo domenica pomeriggio nella struttura sportiva situata appena fuori l’abitato uboldese, dove si stava svolgendo la, regolarissima, manifestazione.

Qualcuno aveva infatti contattato le forze dell’ordine temendo che fosse in corso qualche di “irregolare”, fuori dalle norme contro la diffusione del coronavirus e, giustamente, i carabinieri della Cimpagnia di Saronno sono intervenuti sul posto per controllare che fosse davvero tutto in regola: tutto a posto, la kermesse è potuta proseguire ed arrivare alla sua conclusione.

(foto archivio: parete di arrampicata nella zona. Strutture di questo tipo non vengono utilizzate solo dagli sportivi ed appassionati ma anche da chi opera nel settore della protezione civile)

08022021