Giornata della vita, anche Ceriano Laghetto c’era

CERIANO LAGHETTO – “Ieri la Chiesa ha celebrato la “Giornata della vita”. Nel 2020 sono nati in Italia solo 400 mila bambini. Il risultato peggiore dall’unità d’Italia e con un trend spaventoso negli ultimi 15 anni. Speriamo ci sia una decisa inversione di tendenza e magari anche un sostegno maggiore alla famiglia da parte del futuro Governo. Buona domenica a tutti e W la vita sempre!” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, esponente della Lega e coordinatore dei sindaci leghisti in Lombardia, dopo la messa domenicale alla chiesa parrocchiale nel centro cerianese.

La Giornata per la vita è dunque quella dedicata alla sensibilizzazione ed alla riflessione su queste tematiche, alle quali dunque il vicesindaco Cattaneo non si è sottratto partecipando anzi, con il proprio intervento, al dibattito su questi argomenti, di grande attualità non solo nella zona ma in tutta Italia.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, esponente della Lega e coordinatore dei sindaci leghisti in Lombardia, dopo la messa domenicale alla chiesa parrocchiale nel centro cerianese)

0802021