Impianto costoso e inadeguato: l’Atletica Limbiate migra a Bovisio Masciago

LIMBIATE – Una vera e propria bufera si sta scatenando in questi giorni intorno al centro sportivo comunale di via Tolstoj, che perde una società importante come l’Atletica Limbiate.

E’ lo stesso presidente dell’ASD Limbiate, che dal 1994 promuove le attività legate all’atletica tra i piccoli dai 6 anni e che vanta tra i suoi atleti giovani professionisti di livello come Luca Alfieri, ad informare della decisione di trasferire gli allenamenti dei suoi ragazzi alla PBS di Bovisio Masciago a causa di un mancato accordo con il gestore del centro sportivo, la Blu Srl. “In autunno abbiamo ricevuto il nuovo contratto da firmare – spiega il presidente Mario Sciré – e abbiamo chiesto una sua revisione a causa dell’aumento delle tariffe, dell’applicazione di penali importanti e del mancato adeguamento della struttura agli standard di sicurezza, visto che la pista presenta buche pericolose per gli stessi atleti. Il gestore non ha accolto le nostre revisioni e, qualche settimana fa, ci ha sottoposto un nuovo contratto ancora più oneroso”.

Proprio per il mancato accordo, all’Atletica Limbiate è stato interdetto l’accesso all’impianto comunale per tutto l’inverno, nonostante i suoi atleti avessero le carte in regola per riprendere gli allenamenti sicuramente in periodo di “zona arancione” e, qualcuno di livello nazionale anche in periodo di “zona rossa”. Da qui, la decisione sofferta di spostarsi a Bovisio, che però resta una meta non comoda per molte famiglie limbiatesi, soprattutto per quelle che hanno figli più piccoli (su 30 tesserati, soltanto una decina ha seguito la società nel comune vicino), tanto che l’Atletica Limbiate ha già sottoposto la questione alla Fidal.

08022021