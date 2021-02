SARONNO – Il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale ha accolto con grande soddisfazione la notizia dell’adesione di 19 Sindaci del comprensorio saronnese all’appello a Regione Lombardia per il rilancio del nostro ospedale quale presidio di primo livello.

Ma non è l’unica iniziativa. Sono numerosissimi (a oggi 71) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta del saronnese che hanno firmato un ulteriore appello a sostegno dell’ospedale di Saronno e che lo esporranno nei loro ambulatori.

Grande e palese la forte preoccupazione per il deterioramento dell’indispensabile integrazione tra assistenza territoriale e assistenza specialistica causato dal sempre più evidente declino dell’Ospedale stesso.

Ecco il testo integrale

Noi medici di famiglia del territorio saronnese ci uniamo ai colleghi, infermieri e operatori socio-sanitari nel sostegno all’Ospedale di Saronno.

Un forte legame, affettivo e professionale, ci unisce all’ospedale e alla sua città.

L’ospedale è anche nostro: i pazienti lì trovavano adeguate risposte ai loro problemi, noi relazioni professionali con specialisti a cui affidarli e con cui confrontarci. La chiusura di alcuni reparti, la drastica riduzione dei posti letto e la carenza di specialisti è grave e rappresenta un importante problema. Le prestazioni ambulatoriali subiscono abnormi ritardi con la conseguente “migrazione” dei Pazienti verso altre strutture, distanti e scollegate dal nostro territorio.

Sempre più frequentemente i ricoveri avvengono in ospedali lontani e manca l’integrazione tra assistenza sanitaria territoriale e Assistenza Specialistica intra ed extraospedaliera.

In altre parole: non è garantita l’assistenza continuativa e qualificata sul nostro territorio ed il nostro lavoro è sempre più dispersivo e meno efficace!

Ci associamo alla richiesta del Comitato per l’Ospedale, dei Sindaci e di tutte le forze politiche e sociali che si sono unite per chiedere alla Regione di trovare le risorse e le modalità per riqualificare in tempi brevissimi il presidio ospedaliero di Saronno, soluzioni concrete per renderlo nuovamente efficace ed efficiente nel primario interesse della Salute della collettività.