GERENZANO – “Fino al 28 febbraio e comunque fino al termine dei lavori saranno chiuse al traffico ed è vietata la sosta in via Don Pargoletti da piazza XXV aprile a via Einaudi; e dea via Einaudi nel tratto compreso tra la via I maggio e via Fagnani, al fine di consentire il rifacimento del gasdotto”. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione comunale gerenzanese.

Per informazioni, suggeriscono dal palazzo municipale, “è possibile contattare il comando della polizia locale al numero di telefono 0296399128 oppure al numero 3473615414 o, ancora all’indirizzo email [email protected] Altra possibilità è quella di contattare i responsabili dell’Ufficio tecnico comunale al numero 0296399124 oppure all’indirizzo email [email protected]”.

C’è anche un link utile per fornire informazioni ai cittadini che hanno la necessità di saperne di più:

(foto archivio: cantiere per sistemazioni nel sottosuolo stradale, sempre nella zona del basso varesotto. I cittadini sono avvisati per eventuali disagi che dovessero verificarsi a seguito dei lavori)

08022021