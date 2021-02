SARONNO – Tante conferme in casa dell’Inox Team Saronno in vista della stagione 2021 nella quale le saronnesi, seconde dietro Bollate nell’ultimo campionato, vogliono ancora recitare un ruolo di protagoniste.

In casacca saronnese sono rimaste molte giocatrici che fanno già parte del gruppo della Nazionale italiana che si sta preparando per gli Europei di giugno e per le Olimpiadi estive di Tokyo. Confermate sono la capitana Giulia Longhi, e poi Alessandra Rotondo, l’italo-americana Andrea Filler, nonchè Fabrizia Marrone, e le lanciatrici Alice Nicolini e Veronica Comar (foto). Il tutto per un Saronno che sta dunque completando la propria rosa e che ormai ha iniziato a pensare alla nuova annata. Quando si partirà? Un quesito al quale per il momento non è possibile rispondere con certezza, l’ipotesi potrebbe essere quella di iniziare nel periodo compreso fra aprile e maggio, sempre che le condizioni legate all’emergenza coronavirus lo consentano in tutta sicurezza e tranquillità.

