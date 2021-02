Volontari all’opera a Cogliate, via Piave ripulita da cima a fondo

COGLIATE – Sono intervenuti in forze per dare una ripulita alle zone verdi di via Piave, i volontari del gruppo civico di Cogliate. In una giornata di lavoro, gli operatori hanno svuotato il lato della strada da tutta la spazzatura abbandonata dagli automobilisti per dare una completa sistemazione al via che conduce da Cogliate a Barlassina.

In diverse sono stati raccolti molti sacchi della spazzatura, in una pulizia di fino che ha coinvolto parecchi volontari del servizio che, istituto dall’amministrazione ormai da qualche anno, si occupa sovente di piccole manutenzioni e di preziosi lavori su tutto il territorio comunale. La strada è una via di media percorrenza dalla quale ogni giorno transitano numerosi automobilisti in direzione dello svincolo di Barlassina della superstrada Milano-Meda oppure per altri spostamenti verso la Brianza monzese. L’opera dei volontari del Gvc ha consentito di ripulire il verde a lato della carreggiata, troppo spesso bistrattato dalle auto di passaggio.

08022021