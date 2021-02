CERIANO LAGHETTO – Basta registrarsi una volta con l’invio di un messaggio per essere sempre aggiornati sulle notizie utili del Comune di Ceriano Laghetto. E’ stato approvato in Giunta comunale il regolamento che istituisce il nuovo servizio “Ceriano [email protected]” attraverso il quale l’Amministrazione comunale può raggiungere in tempo reale i cittadini iscritti con messaggi di testo o immagini, per fornire informazioni di interesse pubblico su attività, scadenze o eventuali situazioni di emergenza.

Il servizio si rivolge agli utenti in possesso di un dispositivo portatile munito dell’applicazione Whatsapp (scaricabile gratuitamente dagli store digitali) che desiderano essere informati, su questioni relative al territorio comunale e di competenza dell’Amministrazione Comunale.

L’iscrizione e la registrazione al servizio sono ovviamente gratuite, nel rispetto delle normative vigenti e nelle modalità definite nel Regolamento.

Per accedere al servizio “Ceriano [email protected]” occorre registrare sulla rubrica del proprio smartphone il numero di telefono 328.1349007 e inviare a questo numero un messaggio WhatsApp con il testo “Attiva Notizie”. L’utente riceverà il seguente messaggio di avvenuta registrazione: “Benvenuto nel nuovo servizio “Ceriano [email protected]” e da quel momento sarà in grado di ricevere ogni nuova emissione di messaggio.

Si tratta di un servizio erogato in modalità “Broadcast”, pertanto non si potrà in alcun modo verificare la lettura da parte di altri utenti dei messaggi trasmessi e, allo stesso tempo, non è possibile rispondere ai messaggi ricevuti.

Le informazioni saranno erogate in orari diurni, ad eccezione di eventuali comunicazioni di allerta o emergenza a discrezione del Comune.

Ciascun utente potrà chiedere di essere rimosso dall’elenco dei destinatari dei messaggi, in qualsiasi momento, mediante l’invio del messaggio “Disattiva Notizie”.

“Sette anni fa -commenta l’Assessore alla Comunicazione Dante Cattaneo- abbiamo avviato il servizio “Ceriano Sicura”, attraverso il quale, tra i primissimi Comuni d’Italia, Ceriano Laghetto ha creato un gruppo WhatsApp per monitorare eventuali situazioni di rischio per la sicurezza. Oggi aggiungiamo questa nuova opportunità, già in uso in diversi paesi, per raggiungere in maniera ancora più rapida e puntuale i cittadini con informazioni utili. Un altro passo in avanti verso una comunicazione efficace e tempestiva a vantaggio di tutti”.

(in foto: l’assessore alla Comunicazione Dante Cattaneo)

09022021