CERIANO LAGHETTO / COGLIATE / LAZZATE / MISINTO / LIMBIATE / CESANO MADERNO – Sono 8 i nuovi casi positivi a Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nelle Groane. A crescere sono le località di Limbiate (+3), Cesano Maderno (+2), Cogliate (+1), Lazzate (+1) e Misinto (+1).

Stop per Ceriano Laghetto.

Ecco i numeri dei contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Limbiate 2.713 (2.710)

Cesano Maderno 2.553 (2.551)

Cogliate 631 (630)



Ceriano Laghetto 448

Lazzate 537 (536)

Misinto 389 (388)

Superano quota 350 i nuovi positivi a Coronavirus rilevati oggi nella provincia di Varese, che si segnala come la provincia più colpita nelle ultime 24 ore sul territorio lombardo.



A fronte di 29.479 tamponi effettuati, sono 1.625 i nuovi positivi (5,5%). Numeri in crescita per i ricoveri: le terapie subintensive registrano +62 nuovi pazienti ricoverati, mentre le terapie intensive aumentano di una unità.

