VARESE – Superano quota 350 i nuovi positivi a Coronavirus rilevati oggi nella provincia di Varese, che si segnala come la provincia più colpita nelle ultime 24 ore sul territorio lombardo.

La provincia di Milano la segue con uno scarto di poche unità.

Numeri a tre cifre anche per il Comasco (+211), mentre la provincia di Monza-Brianza supera di poco i 90 nuovi casi.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 351 di cui 168 a Milano città;

Bergamo: 66;

Brescia: 239;

Como: 211;

Cremona: 25;

Lecco: 42;

Lodi: 24;

Mantova: 71;

Monza e Brianza: 93;

Pavia: 92;

Sondrio: 10;

Varese: 357.

A fronte di 29.479 tamponi effettuati, sono 1.625 i nuovi positivi (5,5%). Numeri in crescita per i ricoveri: le terapie subintensive registrano +62 nuovi pazienti ricoverati, mentre le terapie intensive aumentano di una unità.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.