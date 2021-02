SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Sono 18 i nuovi casi registrati tra Saronno e Caronno Pertusella. Saronno vede incrementi a doppia cifra: 16 nuovi positivi a Coronavirus registrati nella città degli amaretti nella giornata di oggi.

Ecco i numeri dei contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno: 2.907 (2.891)

Caronno Pertusella: 1.235 (1.233)



Lievi aumenti anche nelle Groane. Pochi nuovi casi anche tra Turate, Lomazzo e Mozzate. Forti incrementi nei principali centri del Varesotto.

Superano quota 350 i nuovi positivi a Coronavirus rilevati oggi nella provincia di Varese, che si segnala come la provincia più colpita nelle ultime 24 ore sul territorio lombardo.

A fronte di 29.479 tamponi effettuati, sono 1.625 i nuovi positivi (5,5%). Numeri in crescita per i ricoveri: le terapie subintensive registrano +62 nuovi pazienti ricoverati, mentre le terapie intensive aumentano di una unità.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.