VARESE / SARONNO – Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste italiane, Sda, per la consegna a Varese del vaccino AstraZeneca.

“Nella mattinata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini Astrazeneca a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie al personale Sda, per raggiungere la loro destinazione finale all’Asst Sette Laghi in viale Borri 57 a Varese” fanno sapere dalle Poste. Da lì avverrà poi la distribuzioni agli ospedali della zona, quello di Saronno compreso. I dati sull’efficacia del vaccino Astrazeneca non sono brillanti come per Pfizer e Moderna ma hanno il vantaggio di poter essere maneggiati in modo molto più semplice ed a temperature da “frigorifero”.

09022021