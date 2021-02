GERENZANO – Una giornata dedicata ai più piccoli al Parco degli Aironi di Gerenzano, dove, lo scorso sabato 6 febbraio i bambini hanno avuto modo di conoscere gli animali della fattoria.

Con l’aiuto delle guide, le famiglie hanno scoperto la dolcezza e la storia che ogni animale ha da raccontare, imparando la corretta alimentazione delle diverse specie e accarezzandoli.

Dicono dal Parco degli Aironi: “Nello scorso fine settimana è stata una bella giornata di coccole per i nostri animali della fattoria! Visto il gran numero di richieste, per cercare di soddisfare tutti, abbiamo svolto un laboratorio insieme a loro sia per il pasto del mattino, sia per quello del pomeriggio, registrando il tutto esaurito in entrambi i turni. Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno scelto di trascorrere qualche ora di questa giornata uggiosa insieme a noi e, per chi purtroppo non è riuscito a partecipare, organizzeremo un nuovo laboratorio in fattoria nei prossimi weekend. Nei prossimi giorni pubblicheremo il programma di febbraio e marzo.”

(foto d’archivio: il parco degli Aironi a Gerenzano, durante un laboratorio nel 2017)