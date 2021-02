SARONNO – Un nuovo incontro destinato agli studenti del liceo Legnani di Saronno, questa volta a tema Educazione stradale. Organizzato dall’associazione Amici del Legnani, l’incontro si configura come una serata per genitori e studenti per conoscere le leggi stradali più recenti e ricevere qualche utile consiglio.

In compagnia dell’assistente capo della Polizia Stradale Andrea Taverna, si andranno ad analizzare le numerose casistiche di situazioni pericolose che si possono presentare sulle strade e come comportarsi correttamente di fronte ad esse.

L’incontro si terrà il prossimo giovedì 11 febbraio alle 20.30 e vedrà coinvolti docenti e genitori, uniti dal proposito di avere, come recita il volantino, “occhio vigile sui giovani e tanta attenzione in famiglia, per restare sulla buona strada”.

Non è la prima iniziativa organizzata dall’associazione Amici del Legnani e dedicata ai genitori dei liceali. Lo scorso dicembre in molti si sono riuniti sulla piattaforma Zoom per parlare di adolescenza, Covid e scuola.

(in foto: il liceo Legnani di Saronno)

09022021