Il banco farmaceutico sbarca a Solaro

SOLARO – Le farmacie comunali di Solaro aderiscono quest’anno alla campagna di raccolta farmaci del Banco farmaceutico, un’iniziativa sociale per essere sempre più vicini al prossimo e soprattutto alle persone più in difficoltà. Da martedì 9 febbraio a lunedì 15 sarà possibile recarsi alla Farmacia 1 di via Varese ed alla Farmacia 2 di corso Europa per acquistare farmaci da donare direttamente al banchetto di raccolta. Nella giornata di sabato 13 saranno presenti anche i volontari del Banco farmaceutico per la raccolta.

Come sottolinea il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “È un’iniziativa che come Amministrazione comunale sosteniamo in pieno e della quale andiamo particolarmente orgogliosi. Le nostre Farmacie Comunali sono state in prima linea sin dall’inizio della pandemia e, superando tantissime difficoltà, sono sempre state un presidio di prossimità per tutti i solaresi. Per questa giornata di raccolta del farmaco siamo sicuri che tantissimi solaresi raccoglieranno il nostro invito a partecipare e donare per le persone che hanno bisogno, che in questo periodo storico, purtroppo, sono sempre di più”.

Rileva Marco Lombardi, amministratore unico di Solaro Multiservizi, azienda speciale del Comune che gestisce le farmacie comunali: “La nostra speranza è che questo messaggio venga accolto da tanti cittadini solaresi e non solo. Fare del bene è un’esigenza di ognuno di noi e, di questi tempi, lo è più del solito: la pandemia, tra le altre cose, ci ha sottratto la dimensione naturale dei rapporti personali. Compiere un gesto gratuito è un modo per arricchire un po’ la nostra umanità e per aiutare realmente chi ne ha bisogno. Per questo vogliamo ringraziare anticipatamente tutti coloro che sosterranno questa campagna insieme a noi”.

(foto archivio)

09022021