Limbiate acquista 16.000 PEC per i suoi cittadini

LIMBIATE – Al momento non sono resi noti i tempi e le modalità di adesione, ma l’annuncio è stato fatto: l’amministrazione ha già acquistato 16.000 caselle di posta elettronica certificata (PEC) per i cittadini limbiatesi.

La notizia è stata appresa con soddisfazione sui social dai limbiatesi, anche se non si sono fatte attendere le richieste di informazioni sui tempi e modi per poter usufruire della nuova casella: domande a cui l’amministrazione non è ancora in grado di rispondere perché, come spiegano da palazzo, “gli uffici stanno ancora ultimando le procedure tecniche e amministrative per poter procedere all’erogazione del servizio”.